إقبال جيد على تنظيم برامج الحج دون قرعة.. والأسعار تبدأ بـ420 ألف جنيه

اليوم الأحد هو آخر موعد لتقديم شركات السياحة لأعداد الحجاج التي ترغب في تنظيمها من باقات الحج الجديدة إلى غرفة شركات السياحة.

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنّ الأعداد التي تقدمت بها الشركات من باقات «الحج دون قرعة» تبدو جيدة للغاية قبل ساعات من إغلاق باب التقدم.

أسعار الحج دون قرعة

وأضاف العنبي لـ«الوطن»، أنّ العديد من شركات السياحة أعلنت تنظيم باقات الحج دون قرعة، موضحا أنّ أسعار برامج الحج التي أعلنتها غالبية الشركات لتلك الباقات تتجاوز 420 ألف جنيه بالنسبة للبرامج الاقتصادية، فيما تجاوزت أسعار باقات الحج دون قرعة مستوى 5 نجوم حاجز 650 ألف جنيه.

الشرائح المستهدفة من الحج دون قرعة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أنّ باقات الحج دون قرعة تشمل تأشيرة حج إضافة إلى برنامج حج اقتصادي أو 5 نجوم مضاف إليهما بعض التحسينات، متوقعا إقبالا جيدا على الباقات كونها تخاطب شريحة من المواطنين كانت الضوابط المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج تحظر سفرهم لأداء مناسك الحج، كمن أدى مناسك الحج قبل ذلك على سبيل المثال.