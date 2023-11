«The Marvels» يتصدر شباك الإيرادات عالميًا.. حقق 117 مليون دولار

تصدر فيلم «The Marvels» قائمة الإيرادات في أول أسبوع بدار العرض السينمائي، محققا 54.8 مليون دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما حقق في السينمات الخارجية 62.9 مليون دولار، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم على مدار الأسبوع 117.7 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وفي المركز الثاني جاء فيلم «Five Nights at Freddy's» محققا 10.9 مليون دولار على مدار الأسبوع، بينما وصل إجمالي إيراداته خلال 3 أسابيع في دور العرض السينمائي لـ 256 مليون دولار، وفي المركز الثالث فيلم «Priscilla» بـ 6.7 مليون دولار، يليه في المركز الرابع فيلم «Killers of the Flower Moon» بـ 6.3 مليون دولار.

«Taylor Swift: The Eras Tour» يتراجع إلى المركز الخامس بقائمة الإيرادات

وتراجع من المركز الثاني الأسبوع الماضي إلى الأسبوع الخامس فيلم «Taylor Swift: The Eras Tour»، محققا إيرادات بلغت 6.2 مليون دولار على مدار الأسبوع، وبلغ إجمالي إيرادات الفيلم التي حققها على مدار 5 أسابيع لـ 241 مليون دولار، من بينهم 172.9 مليون دولار في السينمات المحلية و68.9 مليون دولار في السوق الخارجي.