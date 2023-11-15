إيرادات «The Marvels» تصل لـ48 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي

مازال يحتفظ فيلم «The Marvels» بصدارة شباك التذاكر الأمريكي لليوم الرابع على التوالي، وحقق الفيلم إيرادات بلغت 2.3 مليون دولار ليرتفع معدل الإيرادات المحلية التي حققها الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية لـ 48.4 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

بينما بلغت إيرادات فيلم «The Marvels» في السوق الخارجي 62.9 مليون دولار، ليصل إجمالي الإيرادات التي حققها لتصل لـ 111.4 مليون دولار، في الوقت الذي تجاوزت ميزانية الفيلم حاجز الـ 220 مليون دولار.

خليل حنون: تراجع إعجاب الشباب بأفلام الأبطال الخارقين وراء تراجع إيرادات The marvels

وأوضح الناقد اللبناني خليل حنون أن من أسباب تراجع إيرادات الفيلم هو تراجع جمهور أفلام «مارفل» والأبطال الخارقين في الشباب، وذلك وفقا لما نشره في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك».

قائلا: «تراجعت نسبة الشباب والمراهقين بشكل كبير بين جمهور أفلام مارفل، ووصلت نسبة هذا التراجع مع فيلم The marvels إلى 8%؜ نسبة المشاهدين المراهقين من عمر 13 إلى 17، ونسبة 19% نسبة المشاهدين الشباب من عمر 18 إلى 24، وهي سابقاً كانت لا تنزل عن 40%».