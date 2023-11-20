ضبط 331 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنّ إدارة تموين شرق، ضبطت سجائر مجهولة المصدر وبقالًا تموينيًا توقف عن العمل، وبناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية في المديرية، بتشديد الرقابة على الأسواق.

ضبط 331 علبة سجائر

وأشار «القلش» إلى تنفيذ إدارة شرق التموينية بالمديرية برئاسة فريد شوقي مدير الإدارة، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، حملة تموينية بنطاق الإدارة، التي أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر محلية ومصادرة عدد 110 علب سجائر محلية.

- تحرير محضري حيازة وعرض وبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومصادرة 221 علبة متنوعة.

- محضر توقف عن العمل لبقال تمويني بدون إذن مسبق من التموين.

- تحرير محضر عدم إعلان أسعار السلع الغذائية.

حملات مستمرة على الأسواق والمحلات

وأوضح «القلش» أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية كافة اللازمة حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام، مع التزام جميع الإدارات التموينية، بشن حملات مستمرة على الأسواق والمحلات والشركات والمخازن والأسواق، لضبط ومراقبة الأسعار، وتنفيذ القانون بكل حزم للقضاء على ظاهرة رفع الأسعار أو احتكار المنتجات وكذلك المنتجات مجهولة المصدر.