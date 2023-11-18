مصر أثبتت لأوروبا أنها مصدر موثوق للطاقة.. صادرات الغاز 7.5 مليون طن

توجهت الدول الأوروبية الكبرى منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى منطقة جنوب البحر المتوسط، خاصة مصر، ليبيا، والجزائر، وذلك من أجل تعويض النقص الذي حدث في إمدادات الغاز الروسية.

استقرار صادرات مصر من الغاز الطبيعي المُسال

وحسب تصريحات سابقة للدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فإن مصر أثبتت لأوروبا أنها مصدر موثوق للطاقة، حينما صدرت الغاز الفائض لديها أو لدى إسرائيل عبر محطتي الإسالة على السواحل الخاصة بها، التي تبلغ قدرتهما الإنتاجية سنويًا 12 مليون طن، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تستقر صادرات مصر من الغاز الطبيعي المُسال خلال عام 2023 عند 7.5 مليون طن، وهي نفس مستويات الصادر العام الماضي 2022.

مبيعات الطاقة وصلت إلى 18.2 مليار دولار

وتعمل الحكومة المصرية على خطط تمكنها من ترشيد استهلاك الطاقة بالسوق المحلية من أجل تصديرها، فضلًا عن أن قطاع الطاقة المصري خلال العام الماضي وصلت مبيعاته إلى 18.2 مليار دولار وكان من بين ذلك الغاز الطبيعي، الغاز المُسال، المنتجات البترولية، النفط، والبتروكيماويات.