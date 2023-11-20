فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد يتصدر شباك التذاكر

يواصل فيلم بلوموندو، بطولة الفنان حسن الرداد، تصدر شباك التذاكر، منذ طرحه نهاية الأسبوع الماضي، في دور العرض، حيث يحتفظ بالمركز الأول، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث تضم القائمة 10 أفلام متنوعة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات الذي حققها فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 222.1 ألف جنيه، لتقترب إجمالي إيراداته من مليوني جنيهًا منذ طرحه يوم الأربعاء الماضي.

وكان الفنان حسن الرداد، وكذلك الشركة المنتجة، قد أعلنا عن التبرع بجزء من إيرادات الفيلم لأهالي غزة، وذلك حسبما جاء في بيانٍ رسمي، فيما أوضحت الشركة أنها قررت طرح الفيلم في ظل الظروف الراهنة، كون الأمر يعود إلى ارتباطات تعاقدية .

أبطال وأحداث فيلم بلوموندو

فيلم «بلوموندو» إنتاج رويال صن، وبطولة حسن الرداد، وميرنا نور الدين، ومحمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، ومحمد محمود، وسماء إبراهيم، وعدد من النجوم كضيوف الشرف، والفيلم من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي لايت، حيث يستغل الشاب بلوموندو الذي يجسد شخصيته الفنان حسن الرداد سفر زوجته ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأسًا على عقب.