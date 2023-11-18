فيلم «بلوموندو» يتصدر الإيرادات اليومية في دور العرض بـ486 ألف جنيه

قفز فيلم «بلوموندو»، والذي يعد أولى أعمال موسم أفلام رأس السنة، إلى المركز الأول بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، حيث حقق إيرادات في ثالث أيام عرضه بالسينما أمس الجمعة قُدرت بنحو 486 ألفا و486 جنيه، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وكان فيلم «بلوموندو» بطولة حسن الرداد، اكتفى في أول يوم عرض بالسينما له الأربعاء الماضي بالمركز الثالث بتحقيق إيرادات تقدر بـ53 ألفا و679 جنيها، فيما حقق يوم الخميس إيرادات تقدر بـ335 ألفا و981 جنيها جعلته يتصدر القائمة.

قصة فيلم «بلوموندو»

وتدور قصة فيلم «بلوموندو» في إطار لايت كوميدي، من خلال شخصية «بلوموندو» التي يجسدها حسن الرداد، والذي يستغل سفر زوجته لإقامة حفل صاخب، ولكن تحدث له مفاجآت تقلب الأحداث رأسًا على عقب، خصوصًا عندما يكتشف أنا هناك تلاعبًا ما كان يحدث دون علمه.

أبطال فيلم «بلوموندو»

يشارك في بطولة فيلم «بلوموندو»، حسن الرداد، وهاجر أحمد، وميرنا نورالدين، ومحمد محمود، ومحمد رضوان، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وإنجي وجدان، والعمل من تأليف محمد ويفي وحازم ويفي، وإخراج ياسر سامي.