إصابة نجم الأهلي وأزمة جديدة تضرب الفريق

يخضع طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي، خلال مران الفريق اليوم الإثنين، بعد غيابه عن مران أمس الأحد، ضمن استعدادات المارد الأحمر، لخوض مباراة ميدياما الغاني، المقرر إقامتها السبت المقبل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

الفحص الطبي يحسم مصير طاهر من مباراة ميديما الغاني

ولم يشارك طاهر محمد طاهر، في مران أمس، على أن يخضع اليوم للفحص الطبي، لتقييم حالته ومعرفة مصيره من المباراة المقبلة، أمام بطل غانا.

ويخشى الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، من غياب اللاعب خلال المرحلة المقبلة، التي يخوض فيها الفريق اختبارات صعبة في دوري أبطال أفريقيا، بجانب الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية، ويحتاج الفريق لكل العناصر، لمواصلة المنافسة على البطولات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة أمام نظيره نادي ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك في التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد السلام.