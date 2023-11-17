بطريقة مضمونة.. كيف تحصل على 8000 جنيه دخلا شهريا من البنك الأهلي؟

يهتم عدد كبير من المواطنين بالبحث عن كيفية الحصول على 8000 جنيه كدخل شهري من البنك الأهلي المصري، بجانب الدخل الأساسي، وتعد الشهادات الادخارية في مصر أحد أهم المصادر والأوعية الادخارية الموثوقة للحفاظ على رأس المال وتنميته.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، كيفية تحقيق دخل شهري يزيد على 8000 جنيه شهريًا، من خلال شراء إحدى شهادات البنك الأهلي المصري بالعملة المحلية، «الشهادة البلاتينية 3 سنوات» بعائد 19%، ومميزات وشروط شراء تلك الشهادة.

مميزات الشهادة البلاتينية 3 سنوات

- تستمر الشهادة البلاتينية لمدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- كما أن سعر الفائدة على الشهادة 19% شهري ثابت.

- كما يبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة من أي من فروع البنك الأهلي وفقاً للتعليمات السارية.

- ويمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادة.

- وتأتي الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.

قواعد استرداد قيمة الشهادة

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.

تحقيق دخل قيمته 8000 جنيه شهريًا

وعند حساب العائد الشهري من الشهادة البلاتينية 3 سنوات، في حالة استثمار مبلغ 520 ألف جنيه على سعر العائد 19%، يكون أمام العميل فرصة لتحقيق دخل قيمته 8233 جنيها شهريًا.