«البحيرة» تناقش مشكلات الصرف الزراعي والحفاظ على الثروة السمكية

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، اجتماعا لمناقشة مشكلات الصرف الزراعي والارتقاء بمنظومة الزراعة والحفاظ على المياه والثروة السمكية، وذلك في إطار جهود محافظة البحيرة والمتابعة المستمرة لكافة القطاعات الحيوية.

تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول

وأوضح السكرتير العام المساعد، جهود محافظة البحيرة في هذا الشأن، والتي تأتي في إطار تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، وكذا دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة.

وأكد أن هناك تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها واستدامتها وحقوق الأجيال القادمة فيه، مؤكدا أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية بالمحافظة لحل مشكلات الصرف الزراعي من خلال إجراءات فعالة لتطوير منظومة الري والصرف ووضع حلول جذرية للمشكلات المرتبطة بها.

الاستفادة من معالجة مياه الصرف الصحي

وأوضح أنه يمكن الاستفادة من معالجة مياه الصرف الزراعي في الارتقاء بمنظومة الزراعة من خلال استغلالها في توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية لبعض المحاصيل، مشيرا إلى أنه يمكن الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في تغذية المزارع السمكية بعد معالجتها.