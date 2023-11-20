حالة الطقس في البحر الأحمر اليوم.. غيوم كثيفة وارتفاع حركة الأمواج

رفعت أجهزة البحر الأحمر، درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية اليوم، حيث انخفاض درجة الحرارة يصاحبها تكاثف الغيوم والسحب وارتفاع حركة أمواج البحر، التي تراوحت من متر ونصف إلى مترين، مع نشاط حركة الرياح، وفق ما أعلنته غرفة عمليات البحر الأحمر.

كانت مدن جنوب البحر الأحمر، قد تعرضت إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار غزيرة وسيول على مدن حلايب وشلاتين وأبو رماد ومرسى علم، ونجحت مشروعات الحماية من أخطار السيول التي نفذتها الدولة في البحر الأحمر، في حجب مياه السيول وتحويل وجهتها بعيدًا عن كردون المدينة، حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

إزالة آثار السيول بالبحر الأحمر

ونجحت أجهزة البحر الأحمر، في رفع تراكمات مياه الأمطار والسيول من الطرق السريعة، وإزالة مخلفات السيول من على جانب الطريق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر ورؤساء المدن.

درجات الحرارة اليوم بمدن البحر الأحمر

زعفرانة: 17°. 22°

رأس غارب: 18°. 22°

الغردقة: 19° 24°

سفاجا: 21°. 24°

مرسى علم: 22° 25°

بورت غالب: 20°. 26°

القصير: 20°. 26°

رأس بناس: 21°. 30°

شلاتين: 20° 28°

أبو رماد: 22°. 29°

حلايب: 20° 29°

رأس حدربة: 22°. 28°