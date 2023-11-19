عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر.. وتحذير على الطرق

ضربت عاصفة ترابية مدن البحر الأحمر، مساء اليوم الأحد، ورياح شديدة محملة بالأتربة، أدت إلى انعدام الرؤية على الطرق السريعة ورفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى، وأعلنت حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات في الأحوال الجوية.

عاصفة ترابية بالبحر الأحمر

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة مرضى الحساسية والجيوب الأنفية عليهم ارتداء الكمامات.

وأعلنت الأجهزة حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد القصوى والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية على مدار الساعة.

وحذرت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين السائقين على الطرق السريعة بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات المرورية والسرعات المقرر نظرا لانعدام الرؤية على الطرق السريعة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

كانت أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الأحد، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى نظرا لسوء الأحوال الجومائية، وإيقاف حركة الملاحة البحرية والأنشطة البحرية، على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، التدابير الاحترازية اللازمة والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية، حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة.