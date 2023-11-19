أهالي البحر الأحمر يؤيدون الرئيس السيسي بمؤتمر «مستقبل وطن» (فيديو)

أعلن أهالي محافظة البحر الأحمر، تأييدهم الكامل للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتولي فترة رئاسية أخرى، خلال المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي نظمه حزب مستقبل وطن، بمدينة رأس غارب، بحضور قيادات الحزب بالمحافظة، ولفيف من الأحزاب والتيارات السياسية، ومختلف طوائف المجتمع وممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة.

مؤتمر تأييد السيسي بالبحر الأحمر

بدأت فعاليات المؤتمر، بحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وكبار ورموز العائلات بالمحافظة، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمات لعدد من الحضور، وسط حماس وتفاعل الأهالي، وإعلان تأييدهم الكامل لمرشح الرئاسة عبد الفتاح السيسي، وارتفع صوت المواطنين بشعار «تحيا مصر» حاملين علم جمهورية مصر العربية.

مدير أوقاف رأس غارب

أشار الشيخ أحمد أبو القاسم مدير إدارة أوقاف رأس غارب، إلى أن المؤتمر تظاهرة في حب مصر والرئيس، لنعلن للعالم كله، أننا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملايين يبايعونه لاستكمال المشوار، حيث التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية، التى لا يستطيع مجابهتها إلا الرئيس السيسي.

وقال الأنبا إيلاريون، خلال كلمته بالمؤتمر: «عاشرنا الرئيس السيسى طوال السنوات الماضية، وشهدنا إنجازات واستقرار مسيرة في حب مصر.. شوفناك وجربناك وحبناك، وكلنا معاك، ونبايعك في الانتخابات الرئاسية، لاستكمال مسيرة الإنجازات، حفاظا على الاستقرار الذي تشهده البلاد».

وأوضح عماد سيف الدين، أمين الحزب بالمحافظة، أن الشعب يعي للتحديات التي تواجه الوطن، ومن هنا جاء تصميم المواطنين على اختيار السيسي، لاستكمال البناء، وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تبناها الرئيس السيسي.

المصريون يقدرون ما بذله السيسي

أضاف أحمد الدقاق، أمين التنظيم بالمحافظة، أن المصريين يقدرون ما بذله الرئيس السيسي، لبناء الجمهورية الجديدة، القادرة بجيشها وشرطتها وشعبها، على صناعة المعجزات، بناء الطرق والكباري، وتغيير الحياة على أرض مصر، وحياة كريمة، وتغيير حياة المواطنين إلى الأحسن.