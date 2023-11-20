ازدواج طريقي «سفاجا - سوهاج» و«سفاجا - قنا».. شريان الحياة في البحر الأحمر

أولت الدولة اهتماما كبيرا بقطاع الطرق في البحر الأحمر، ضمن المشروعات القومية الكبرى منها مشروع ازدواج طريق «سفاجا - قنا» وطريق «سفاجا - سوهاج»، بتكلفة قدرها 956 مليون جنيه، مما ساهم في رفع معدلات الأمان وخفض الحوادث وزيادة عدد المركبات وحركة المسافرين على الطرق؛ مما انعكس على خدمة القطاع السياحي، وتحقيق أهداف التنمية السياحية وتشجيع الاستثمار السياحي في البحر الأحمر.

ازدواج طرق البحر الأحمر

أشار مصطفى السيد مدير إحدى شركات النقل الجماعي بالبحر الأحمر، إلى أن مشروعات الدولة في تطوير طرق البحر الأحمر نجحت في تشجيع الاستثمار السياحي ووفرت الأمن والأمان للمواطنين وقللت معدل الحوادث خاصة طريق سفاجا الغردقة وطريق سفاجا قنا إذ تعتبر مدينة سفاجا محورا استراتيجيا ضمن خطة الدولة للاستثمارات في مثلث الذهبي جنوب البحر الأحمر إذ تضم ميناء سفاجا البحري والذي يعتبر بوابة مصر الصادرات و الواردات لدول الخليج العربي وعدد من الدول الآسيوية.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مدينة سفاجا هي بوابة البحر الأحمر المطلة على صعيد مصر وطريق قنا سفاجا يربط محافظة البحر الأحمر بمحافظات مصر وشريان الحياة لواردات وصادارت محافظات مصر عبر ميناء سفاجا البحري.

تطوير طرق البحر الأحمر ساهم في التنمية السياحية

ومن جانبه، كشف أبو المجد علي نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بالبحر الأحمر، أن تطوير طرق البحر الأحمر خاصة طريق سفاجا قنا وسفاجا سوهاج ساهم في تقليل الوقت وشجع على الاستثمار وقلل معدل الخطورة ودفع عجلة التنمية في البحر الأحمر.

ولفت في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة نفذت مشروع ازدواج طريقي «سوهاج - البحر الأحمر» و«سفاجا - قنا» ضمن المشروع القومي للطرق بتكلفة إجمالية قدرها 956 مليون جنيه طبقا لمقاييس الجودة العالمية إذ يبلغ طول طريق البحر الأحمر سوهاج 180 كم وطريق سفاجا قنا 160 كم بعرض عشرة أمتار وحارتين لكل اتجاه وذلك بتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة.

وأكد أن تطوير طرق البحر الأحمر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ساهم في رفع معدلات الأمان وتقليل الحوادث وزيادة في استيعاب عدد المركبات والناقلات والأتوبيسات المتجهة إلى الصعيد من الغردقة وسفاجا، بالإضافة إلى ربط الحركة التجارية من ميناء سفاجا إلى محافظات الصعيد.