«أونروا»: 1.7 مليون نازح في مختلف أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الاثنين، أن 1.7 مليون نازح في مختلف أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة، مشيرا إلى استشهاد 12 جريحا ومرافقا وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال للمستشفى.

كارثة داخل المستشفى الإندونيسي

وأكد في تصريح صحفي أن الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تصر على البقاء لعلاج الجرحى، مشيرا إلى أن «الوضع كارثي في المستشفى والاحتلال يكثف هجماته عليه».

وشدد على أن الاحتلال يحاصر المستشفى، ونخشى أن يكرر ما فعله بمجمع الشفاء، وهناك نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي.