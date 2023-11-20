رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«أونروا»: 1.7 مليون نازح في مختلف أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر

كتب:

هانى حسن
10:14 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الاثنين، أن 1.7 مليون نازح في مختلف أنحاء غزة منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإخراج المستشفى الإندونيسي تماما عن الخدمة، مشيرا إلى استشهاد 12 جريحا ومرافقا وإصابة العشرات جراء استهداف الاحتلال للمستشفى.

كارثة داخل المستشفى الإندونيسي

وأكد في تصريح صحفي أن الطواقم الطبية في المستشفى الإندونيسي تصر على البقاء لعلاج الجرحى، مشيرا إلى أن «الوضع كارثي في المستشفى والاحتلال يكثف هجماته عليه».

وشدد على أن الاحتلال يحاصر المستشفى، ونخشى أن يكرر ما فعله بمجمع الشفاء، وهناك نحو 700 شخص بين طواقم طبية وجرحى داخل المستشفى الإندونيسي.

اقرأ المزيد:

«البرلمان العربي» يدين قصف مدرستين تابعتين لـ«أونروا»: جريمة إسرائيلية مروعة

متحدث «أونروا» في الضفة: كميات الوقود المسموح بها في غزة لا تكفي

مفوض «أونروا»: أصبحنا الأمل الوحيد المتبقي لـ2 مليون فلسطيني في غزة

مفوض عام «أونروا» يعلن مقتل 100 من موظفي المنظمة في العدوان على غزة

«الصحة العالمية»: «أونروا» فقدت 89 ضحية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
بقلم هانى حسن