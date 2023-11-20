القصة الكاملة لاختطاف الحوثيين سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر

في تصعيد للأحداث بالشرق الأوسط، اختطفت سفينة تابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي من قبل جماعة الحوثيين حسبما يعلنون، وهي الواقعة التي صاحبها تضارب كبير في الموقف الإسرائيلي لا سيما النفي أن يكون أي من مالكيها إسرائيليين.

الحوثيون يعلنون اختطاف سفينة إسرائيلية

في البداية، أعلن الحوثيون أمس، اختطاف سفينة إسرائيلية، وبعدها اقتياد السفينة إلى السواحل اليمنية، مؤكدين استمرارهم في شن عمليات عسكرية ضد إسرائيل لحين توقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة.

وأضاف «الحوثيون»، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يهدد أمن واستقرار المنطقة، مؤكدين أنّ سفن الاحتلال ستصبح «هدفًا مشروعًا» لهم.

وتابعت الجماعة في بيانها المقتضب بأن عملياتهم العسكرية لا تستهدف سوى سفن الاحتلال المملوكة للإسرائيليين فقط.

الاحتلال ينشر تفاصيل اختطاف السفينة

بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي، أكد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي الواقعة، موضحا أن الحوثيين اختطفوا سفينة تجارية في البحر الأحمر، لكنها ليست إسرائيلية ولا يوجد إسرائيليون على متنها، وفقا للمتحدث.

وتابع المتحدث وفقا للقاهرة الإخبارية أن السفينة كانت قد غادرت تركيا وفي طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم مدني دولي ولم يكن بين أفراداها أي مواطن إسرائيلي.

تخبط في التصريحات الإسرائيلية

أفادت «القاهرة الإخبارية»، بأن الواقعة شهدت ضبابية وتضارب كبير في الأنباء من الجانب الإسرائيلي. إذ إن في البداية قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة ليست إسرائيلية وإنما بريطانية مؤجرة لشركة يابانية، مع توضيح أن الشركة البريطانية مملوكة جزئيا لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجار.

وبعد ذلك خرجت إسرائيل معنلة أن السفينة ملك لرجل أعمال إسرائيلي؛ ولكن لا يوجد على متنها إسرائيليين، بل العديد من الجنسيات الأخرى، وهي التصريحات التي نفاها الحوثيون، معلنيين أن السفينة كان بها إسرائيليون لكنهم يحملون جنسيات أخرى، ولهذا يتنصل جيش الاحتلال من وجود أي إسرائيليين على السفينة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتبر هجوما إيرانيا

واستكمالا للتضارب والتخبط في الموقف الإسرائيلي، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد ساعات من الحادث أنه يدين الهجوم الذي وصفه بانه «إيرانيا» على سفينة «دولية»، وكما اعتبر البيان هذا عملا إرهابيا إيرانيا، ويخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن الملاحة في الممرات العالمية.