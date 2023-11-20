ضبط 275 طن سكر قبل بيعها في السوق السوداء بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف محمد عبد العال، وكيل المديرية، حملات تموينية بمراكز الرحمانية وأبو حمص وكوم حمادة.

ضبط سكر تمويني قبل طرحه في السوق السوداء

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط 3 مراكز لتعبئة السكر لتصرفها في 275 طن سكر بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات التموينية

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية لمواجهة المتلاعبين بالأسواق ومحتكري السلع.

وكانت مدينة شبراخيت شهدت أمس تنفيذ عدة حملات تموينية، أسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 3 محاضر لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.