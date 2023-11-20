ضبط مخالفات تموينية في حملات مكبرة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة الجمالية بالدقهلية، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمجازر والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر.

نتائج الحملة التموينية بالدقهلية

وأكد هاني سليمان، رئيس مجلس مدينة الجمالية، في بيان، المتابعة المستمرة وشن حملات رقابية وتفتيشية على عدد من الأسواق والمحلات التجارية لبيع السلع الغذائية، وتستهدف المجازر والمطاعم والمنافذ، وتم تحرير 6 محاضر مخالفة، 4 محاضر نقص في الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادة صحية، ومحضر واحد عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر واحد عدم وجود ترخيص، وإعدام 550 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الادمي ومتغيرة الخواص، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة للتحقيق.

متابعة مستمرة على الأسواق

وأكد رئيس مجلس مدينة الجمالية، وجود متابعة مستمرة في الفترة القادمة على الأسواق التجارية، مع وجود عمليات تفتيش مفاجئة والتصدي بكل حسم وحزم لهذه المخالفات في نطاق مركز المدينة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.