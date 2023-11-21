كيف تغير مقر لجنتك الانتخابية؟.. 6 خطوات أساسية

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدد من الخطوات التي يجب اتباعها من قبل الناخب حتي يتمكن من تغيير مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به، ويتم ذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص بالهيئة.

خطوات تغيير مقر اللجنة الانتخابية

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» الخطوات التي يجب على الناخب اتباعها لتغيير مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به، على النحو التالي:

الخطوة الأولى

يدخل الناخب على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.

الخطوة الثانية

الدخول موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يتم الضغط على أيقونة «طلبات».

الخطوة الثالثة

يظهر أمام الناخب اختياران، يجب بعدها الضغط على أيقونة «طلب تغيير المركز الانتخابي».

الخطوة الرابعة

يدخل الناخب الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب، ثم يضغط على أيقونة «أبدأ الطلب».

الخطوة الخامسة

يُدخل الناخب البيانات كاملة لمقدم الشكوى، ثم يرفق مسحا ضوئيا من وجه بطاقة الرقم القومي، ويستكمل كل البيانات المطلوبة.

الخطوة السادسة

يضغط الناخب على أيقونة «إرسال» بعد الانتهاء من ملء جميع البيانات.