«الوطنية للانتخابات» تحدد الفئات المسموح لها بالتواجد في لجان الاقتراع

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، الفئات التي تسمح لهم الهيئة بالتواجد في لجان الاقتراع بالخارج بخلاف رؤساء اللجان وذلك حسب المادة الـ10 من قرار الهيئة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية الفئات المسموح لها بالتواجد في لجان الاقتراع بالخارج.

وتضمنت المادة العاشرة من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر، في وجود ممثلي ومندوبي كل وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلًا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

وهناك عدد من القرارات بشأن قواعد وإجراءات تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، حسب ما حددتهم الهيئة الوطنية للانتخابات.

ونشرت الجريدة الرسمية للقرار رقم 26 لسنة 2023، والذي يُنظم قواعد وإجراءات تصويت المصريين في الخارج أثناء الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024، وتضم مادته الأولى على أنه لكل مصري يوجد خارج مصر في اليوم الذي تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية بالخارج، الحق في الإدلاء بصوته في الانتخاب، متى كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنا الرقم القومي.