باحث: التصعيد الإسرائيلي على جنوب غزة والضفة تطور خطير على المنطقة

قال محمد فوزي، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المباحثات والاتصالات المكثفة التي يجريها الجانب المصري، جزء من البعد السياسي في المقاربة المصرية في التعامل مع التصعيد الراهن، لافتا إلى أن المقاربة قامت بشكل أساسي على بعدين أساسين، إنساني وسياسي، وتتضمن اتصالات ومباحثات مصر منذ 7 أكتوبر الماضي، مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة.

مخاطر التصعيد الإسرائيلي الراهن

وأضاف «فوزي» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح»، على شاشة «extra news»، أن الجهود المصرية ترتبط بتطور الوضع في الداخل الفلسطيني، مؤكد أن التصعيد الإسرائيلي أصبح أكثر خطورة على مستويين رئيسين، وبدأت العمليات البرية الإسرائيلية تأخذ منحى مختلفا من خلال السعي لتثبيت الوجود في مناطق جنوب غزة، وتكثيف العمليات البرية في جنوب القطاع، وامتد الصراع للضفة الغربية.

خطورة الغزو البري بجنوب غزة

وأوضح الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن خطورة الغزو البري في جنوب غزة، وتنفيذ العمليات هناك، يعرقل بشكل كبير الجهود الإنسانية التي ترتكز في مناطق الجنوب، وهو ما يدفع أيضا باتجاه تنفيذ مخطط التهجير لسكان قطاع غزة.