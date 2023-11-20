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«مرصد الأزهر»: الاحتلال الإسرائيلي دمر 165 مسجدا في غزة

كتب:

رؤى ممدوح
09:55 ص | الإثنين 20 نوفمبر 2023
مرصد الأزهر

مرصد الأزهر

أعلن مرصد الأزهر أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في تدمير 76 مسجدًا بشكل كلي، و165 مسجدًا جزئيًا، والاحتلال لم يكفهم دماء الفلسطينيين بل أصبح كل شيء مستباح في غزة.

استباحة الدماء 

وأضاف عبر «فيسبوك»: «من يتحدثون باسم الدين اليهودي داخل الكيان المحتل ويرفعون راية نصرته، كانت المساجد حيث يذكر فيها اسم الله هدفًا أمام قاذفاتهم الحارقة».

مجزرة مدرسة الفاخورة

وأشار المرصد في وقت سابق إلى أنه بعد مجزرة مدرسة الفاخورة التابعة للأونروا التي راح ضحيتها عشرات الشهداء، لم يعد هناك أي مناشدة تجدي أو كلمات تعبر عن الوضع الكارثي في القطاع.

وأضاف: «لقد كانت غزة اختبارا لبصيص الإنسانية الذي نجاهد للحفاظ عليه لكن الجميع فشل في هذا الاختبار، واسمحوا لنا أن نتحدث بصيغة الماضي فالآن أي تحرك جاد لحسم هذا الوضع لن يغير من حقيقة استشهاد أكثر من 12 ألف إنسان وإصابة عشرات الآلاف بجروح وصلت في أغلبها إلى حد التشوهات والبتر والتفسخ بسبب الأسلحة المحرمة دوليًا التي تستخدم ضد المدنيين يوميًا».

 

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بقلم رؤى ممدوح