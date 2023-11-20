طقس سوهاج اليوم.. مائل للبرودة ليلا والعظمى تسجل 25 درجة مئوية

يشهد طقس سوهاج اليوم، غيوم جزئية ونشاط للرياح بسرعة 26 كم في الساعة، وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وصل حتى 5 درجات مئوية، وفقًا لغرفة العمليات والطوارئ بالمحافظة، إذ تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم، في سوهاج 25 درجة مئوية و16 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى، في طقس مائل للبرودة ليلًا والصباح الباكر.

طقس سوهاج اليوم

وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبًا لعدم استقرار الأحوال الجوية، في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، من سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على عدة محافظات.

وكلف محافظ سوهاج، مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية، باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، لمواجهة آثار التغيرات المناخية المتوقعة والظواهر الطبيعية غير المعتادة، خاصة على الطرق السريعة والصحراوي الغربي والقبلي والشرقي، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأهب للمخاطر المحتملة كافة، للحفاظ على سلامة المواطنين، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبًا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

نشر فرق الإسعاف في سوهاج

وأعلنت مديرية صحة سوهاج، الطوارئ ونشر فرق التدخل السريع، وتمركز سيارات الإسعاف تحسبًا للتغيرات الجوية، وتوفير الأمصال بمختلف الوحدات الصحية والمستشفيات.