63 شـهيدا في قصف إسرائيلي على دير البلح والنصيرات والبريج بغزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على منطقة جباليا في غزة، وواصلت حصارها على المستشفى الإندونيسي، وسقط 63 شـهـيـدا إثر قصف في دير البلح والنصيرات والبريج، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

استمرار الاعتقالات في الضفة الغربية

وواصلت انتهاكاتها في اليوم الـ45 من عملية «السيوف الحديدية»، حملة الاعتقالات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي، في وقت استمرت فيه الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال والمدفعية في قصف قطاع غزة

واعتقل الجنود، اليوم، 6 فلسطينيين من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما اعتقلت، 4 فلسطينيين من قرية قريوت جنوب نابلس.