موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023.. «اعرف باقي كام يوم على القبض»

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، من خلال الكتاب الدوري الخاص بها، حيث يتم صرف المرتبات على 5 أيام، ويوافق اليوم الأول الخميس 23 نوفمبر 2023، واليوم الثاني السبت 25 نوفمبر 2023، فيما تقرر صرف مرتبات اليوم الثالث يوم الأحد 26 من الشهر ذاته، وتقرر آخر موعد لصرف المرتبات يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر.

متأخرات شهر نوفمبر 2023

واشتمل الكتاب الدوري على موعد صرف المتأخرات الخاصة بشهر نوفمبر 2023، حيث حصل العاملون بالدولة على المستحقات المتأخرة بداية من يوم 8 من الشهر ذاته، على الحصول على مستحقات اليوم التالي يوم 9، وآخر يوم للحصول على المستحقات 12 نوفمبر الجاري.

مرتبات شهر نوفمبر بعد الزيادة

وترصد السطور التالية مرتبات شهر نوفمبر 2023 بعد الزيادة الجديدة، كما يلي.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها على 11 ألفا و100 جنيه.

- يحصل العاملون في الدرجة العالية على 8 آلاف و508 جنيهات.

- يحصل الموظفون في الدرجة الأولى على 8 آلاف و508 جنيهات.

- يتراوح الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5564 إلى 5864 جنيها.

- يتراوح الحد الأدنى للدرجة الثالثة بين 5350 إلى 5650 جنيها.

- بالنسبة للحد الأدني الخاص بالدرجة الرابعة يتراوح بين 4793 إلى 5093 جنيها.

- الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4536 إلى 4836 جنيها.

- يحصل العاملون بالدرجة السادسة على 4000 جنيه.