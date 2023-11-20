«المصريين الأفارقة»: زيادة صادرات مصر تعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية

أكد المهندس أحمد سمير العدل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهمية زيادة الصادرات المصرية وخاصة إلى أفريقيا، لرفع إيرادات الدولة من العملات الأجنبية وتحسين الدخل القومي.

توفير فرص عمل جديدة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الورد» أن التركيز على الصادرات يسم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية الأفريقية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، ما يعزز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين.

زيادة الصادرات المصرية إلى أفريقيا

وأوضح عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والطرق والسكك الحديدية كان له أثرا إيجابيا في دعم وتسهيل حركة الصادرات، وتحسين جودة المنتجات.