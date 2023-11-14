 بروتوكول بين جمعية رجال الأعمال الأفارقة ورابطة مصانع الغزل بالمحلة 

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتحقيق التعاون المتكامل بين مصانع الغزل والنسيج بالمحلة وفتح أسواق في الدول الأفريقية.

خدمة صناعة الغزل

وعبر محافظ الغربية عن سعادته بهذه الزيارة موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أتاح الفرصة لوجود مثل هذه الوفود اليوم في محافظة الغربية لخدمة صناعة الغزل والنسيج، كما وجه الشكر للدكتور يسري الشرقاوي وكافة السفراء الأفريقيين وأعضاء الوفد بالكامل.

وأشار محافظ «الغربية» إلى أن ما تم زيارته اليوم هو جزء بسيط يعبر عن بعض الصناعات الموجودة في المحافظة وهناك الكثير لزيارته ورؤيته في المرات القادمة، مشيرا إلى أن المحافظة متميزة في العديد من المجالات فهي محافظة زراعية وصناعية وسياحية وهناك الكثير من المنتجات التي تنتجها محافظة الغربية نتأكد أنكم سوف تهتمون بها.

أهمية تعاون الدول الأفريقية

وأكد المحافظ أهمية تعاون الدول الأفريقية مع بعضنا البعض، مشيرا إلى أن كل الدول الأفريقية غنية بالمواد الخام والمنتجات التي يمكن أن يتم تداولها فيما بين الدول الأفريقية وبعضها.

ومن جانبه أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس مجلس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أهمية زيادة العلاقات المصرية الإفريقية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول إفريقيا، وتمثل خطوة استراتيجية للتعاون بين دول القارة والفرص الاقتصادية الواعدة التي تقدمها.

وأضاف أن الزيارة شملت ممثلي سفارات ووفود متعددة التخصصات من القارة الإفريقية، حيث تأتي الزيارة في إطار التعزيز المستمر للعلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وهذه الدول الشريكة.

الانبهار والإعجاب

وأبدى الوفد الأفريقي انبهاره وإعجابه الشديد بمستوى صناعة الغزل والنسيج بمحافظة الغربية وجودة المنتجات القطنية داخل شركة مصر للغزل والنسج، والمصانع الخاصة وما تملكه محافظة الغربية من قدرات إنتاجية ذات جودة عالية في صناعة الغزل والنسيج.