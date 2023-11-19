«التعليم العالي» تغلق كيانا وهميا في الغربية.. وتحذر الطلاب من الالتحاق بها

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، قرارًا بغلق المنشأة المُسماة «فاندمنتال للتدريب»، والكائن مقرها فيعمارة التكية بشارع مسجد المنشاوي، في الغربية، لادعائها قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية، والدبلومات الفنية، وما يعادلها دون التقيد بسنة التخرج أو السن، وبحد أدنى 50%.

وأوضحت الوزارة أن تلك الوزارة تروج بأن الدراسة بها لمدة عامين بأقسام (ضيافة جوية – ضباط ملاحة بحرية - تمريض – مختبرات وأشعة – تركيبات أسنان – إدارة أعمال – صحافة وإعلام – سياحة وفنادق - هندسة بترول – مساحة وخرائط – تكنولوجيا المعلومات)، كما تروج لنفسها بأنها تقدم لدارسيها مميزات تتضمن، منح شهادة تدريب نظري وعملي، وشهادات خبرة مُعتمدة، وكارنيه مزاولة مهنة، فضلًا عن منح شهادة دولية مُوثقة، بالإضافة إلى تغيير المسمى الوظيفي بالبطاقة.

غلق كيان وهمي بالغربية

ووجه الوزير باتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا لما جاء بتوصيات لجنة الضبطية القضائية، والتي أكدت مخاطبة الدكتور محافظ الغربية لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى بعد تنفيذ الغلق، وما تراه المحافظة في هذا الشأن.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

الكيانات الوهمية

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه يمكن لطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على قائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، والتي يجرى تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لحماية الطلاب وأولياء الأمور من أن يقعوا فريسة للكيانات الوهمية.