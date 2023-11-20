أوكرانيا تعلن حالة التأهب في عدة مناطق للتحذير من غارات جوية روسية

أفادت وسائل إعلام روسية بينها «ريا نوفوستي»، صباح اليوم، إن السلطات الأوكرانية، أعلنت حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق بينها خاركيف ودنيبروبيتروفسك وفي الجزء الخاضع لسيطرة«كييف» في «مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما أظهرته بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس الإدارة الإقليمية المعين من أوكرانيا في زابوريجيا، يوري مالاشكو، تضرر مرافق للبنية التحتية في الجزء الخاضع لسيطرة «كييف» في المقاطعة، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى 4 تقارير حول تدمير مرافق للبنية التحتية.

وزير الدفاع الأمريكي: «واشنطن» ستواصل دعم أوكرانيا

وكانت «موسكو» أعلنت ضمها زابوريجيا إلى جانب 3 مناطق أخرى، هي «لوجانسك- دونيتسك- خيرسون»، إلى أراضي «روسيا الاتحادية» على إثر استفتاء في عام 2022.

سياسيا، أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وصوله إلى العاصمة الأوكرانية «كييف»، وقال عبر حسابه على موقع إكس «تويتر سابقا» إن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا.