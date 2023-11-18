أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تصدي الجيش الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية لـ4 هجمات شنتها القوات الأوكرانية على محور زابوريجيا، مشيرة إلى أن الخسائر الأوكرانية بلغت 140 جنديًا ودبابة ومركبتين قتاليتين ومدرعتين و3 سيارات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

تدمير مسيرة أوكرانية فوق بريانسك

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير منظومات الدفاع الجوي، مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك جنوب غربي موسكو، في هجوم وصفته الوزارة في بيان بـ«الإرهابي»، فيما قالت شركة «روس أوبورون أكسبورت» الروسية، على لسان رئيسها، ألكسندر ميخييف، إن درونات لانتسيت الانتحارية التي تزايد الاهتمام العالمي بها بشكل ملحوظ، لا تصدر إلى الخارج بسبب الحاجة الماسة إليها داخليا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، أثبتت استراتيجية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في مواجهة الغرب نجاحها، وفقا لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، وأشارت الصحيفة، إلى السياسة الخارجية لـ«موسكو» وإنجازاتها العسكرية والاقتصادية.

اقتصاديا، أشار زعيم حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي الفرنسي، فرانسوا أسيلينو، إلى أن تصرفات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد روسيا جلبت الفقر للمواطنين الفرنسيين، مشيرا عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إلى استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء، فيمال قال وزير الزراعة التركي، إبراهيم يوماكلي، إن بلاده ستقوم بمعالجة الحبوب الروسية وتحويلها إلى طحين ومن ثم إرساله إلى دول إفريقيا المحتاجة.

وفي فنلندا، وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت على عريضة دعت اللسطات في «هلسنكي» لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.