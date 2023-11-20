انطلاق برنامج تدريب خريجات «الخدمة العامة» على إعداد المشروعات بمطروح

أعلنت الدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، انطلاق برنامج تدريبي تحت عنوان «إدارة المشروعات وخطة العمل»، ضمن التعاون المشترك بين مديرية التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات، بقيادة المهندس حسام حلمي صالح مدير الجهاز، وذلك لتدريب الخريجات خلال تنفيذهن الخدمة العامة.

دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة

وأكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، خلال فعاليات البرنامج التدريبي الذي يُقام بقاعة مؤتمرات مكتبة مصر العامة بمرسى مطروح، دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة في التنمية وإعداد شباب قادر على تنفيذ المشروعات وريادة الأعمال من حيث التخطيط والتنفيذ من أجل التنمية، وفتح فرص عمل جديدة والحث على إقامة المشروعات والإنتاج، وستشهد الأيام المقبلة، دورات وبرامج تدريبية وندوات بشأن الجانب التنموي في كل المجالات لشباب محافظة مطروح.

25 متدربة من الخريجات في الخدمة العامة

وشارك في التدريب، 25 متدربة من الخريجات الجدد ومكلفي الخدمة العامة بالتضامن الاجتماعي بمطروح ويستمر البرنامج على مدار خمسة أيام، بدءًا من اليوم، حتى 24 نوفمبر 2023.

واستعرض الدكتور محمود زين العابدين، من جهاز تنمية المشروعات خلال محاضرة، أهمية البرامج التدريبية لإعداد وتنفيذ أي مشروعات ومن أهمها خطط العمل، في ظل تفاعل واستجابة المشاركين في البرنامج.