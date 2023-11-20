هل يجوز للابن التنازل لأحد الوالدين عن فرصة الحج؟.. «السياحة» توضح

أعلنت وزارة السياحة والآثار، العديد من التيسيرات للسماح لأكبر عدد من المواطنين المصريين بالتقدم لبرامج الحج السياحي لهذا العام، من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لعام 1445 هجريا، لافتة إلى أنّه سيسمح للمرة الأولى هذا العام للمواطن الفائز في قرعة الحج السياحي، بالتنازل عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب أو الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء.

استحداث برامج في الحج السياحي

وقالت سامية سامي، رئيس لجنة الحج والعمرة بوزارة السياحة، إنّ قرار تنازل الفائز في قرعة الحج السياحي عن فرصة الحج لأحد والديه (الأب أو الأم) أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء، يأتي ضمن التسهيلات التي تضمنتها الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام، والتي جاءت لمنح المواطنين فرصا أكبر للفوز بفرصة الحج، لافتة إلى استحداث عدة برامج في الحج السياحي لتلبية رغبات الحجاج وبأسعار مختلفة.

فتح باب تسجيل أسماء المواطنين اليوم

وأشارت إلى فتح باب تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم للحج السياحي لنحو 45 يوما، على أن تجري القرعة العلنية لإختيار المواطنين الفائزين بقرعة الحج السياحي يوم 6 يناير المقبل، كما جرى طرح باقات حج مميزة للحج السياحي يتم تنفيذها من قبل شركات السياحة الراغبة في تنفيذ هذه الباقات وفقا للعلاقة التعاقدية بين الشركة والمواطن.