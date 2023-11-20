«السياحة والآثار» تعلن بدء تسجيل الراغبين في أداء مناسك الحج

أعلن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، من خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لموسم حج عام 1445 هجريا ، أن آخر موعد لتسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لبرامج الحج السياحي لهذا العام سيكون يوم 4 يناير 2024، على أن يتم فتح باب تسجيل الأسماء بداية من اليوم 20 نوفمبر 2023.

سداد مبالغ جدية الحجز شرط لتسجيل أسماء المتقدمين للحج

وقال حمزة عنبى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه سيسمح لشركات السياحة بداية من اليوم وحتى يوم 4 يناير المقبل في تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين اليها عبر بوابة الحج، لافتا إلى أنه لن يسمح للمواطنين بتسجيل أسمائهم إلا بعد قيامهم بسداد مبالغ جدية الحجز التي حددتها الوزارة والمقدرة بنحو 20 ألفا و100 جنيه للمتقدمين لبرامج الحج السياحي الاقتصادية (البري والاقتصادي طيران).

فترة تسويق برامج الحج

وأضاف عضو الجمعية العمومية لـ«الوطن»، أن الفترة من فتح باب تسجيل أسماء المواطنين وإغلاق التسجيل والتي تبلغ نحو 45 يوما تعتبر فترة كافية لقيام شركات السياحة بتسويق برامج الحج للمواطنين، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاضا ليس بالكبير في أعداد المواطنين المتقدمين للحج السياحي هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي الذى تقدم فيه لقرعة الحج السياحي نحو 74 ألف مواطن.