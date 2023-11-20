وائل الفشني يعلن التبرع بجميع أرباح حفله المقبل لأهالي غزة

أعلن الفنان وائل الفشني التبرع بجميع أرباح حفله لأهالي غزة، ومن المقرر أن يحييها يوم 2 ديسمبر المقبل على مسرح النهر بساقية عبد المنعم الصاوي.

وائل الفشني يتبرع لأهالي غزة

وكتب وائل الفشنى عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»: «رسميًا يجرى التبرع بجميع أرباح الحفل إلى إخواتنا في غزة».

حفل المطرب وائل الفشني

يجري المطرب وائل الفشني حاليا، بروفات التحضير لحفله الجديد على مسرح ساقية الصاوي في قاعة النهر في تمام الثامنة مساء.

ومن المقرر أن يكون الحفل يوم 2 ديسمبر المقبل، وطرحت الصفحة الرسمية لمسرح ساقية الصاوي، أسعار تذاكر حفل وائل الفشني، والتي جاءت على ثلاث فئات كالتالي: 150 جنيها، 200 جنيه، 300 جنيه.

ويقدم وائل الفشني باقة من أجمل أغانيه الذي يحبها الجمهور وأبرزها أغنية راهب، يا مركب الغربة، وغيرها من الأغاني.

أخر ظهور لـ وائل الفشني

وكان شارك وائل الفشني ضمن احتفالية المولد النبوي الشريف، التي أقيمت مؤخرا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدم الفشني وأحمد العمري الابتهال الشهير لـ النقشبندي .