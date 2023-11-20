نجلاء بدر تكشف تطورات حالتها الصحية بعد تعرضها لوعكة

كشفت الفنانة نجلاء بدر عن تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية، مؤخرا، وذلك بعد انتهائها من تصوير مسلسلها الأخير «صوت وصورة»، الذي يعرض حاليا على شاشة قناة «dmc» وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

نجلاء بدر تكشف حالتها الصحية

وقالت نجلاء بدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ حالتها الصحية تتحسن، وبدأت جلسات علاج طبيعي على قدميها، مطالبة الجمهور بالدعاء لها بتخطي أزمتها الصحية في أقرب وقت، حتى تعود مرة أخري لممارسة حياتها العملية.

وكانت نجلاء بدر كشفت عن تعرضها لوعكة صحية، خلال تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن»، إذ قالت: «إنها أصيبت بالتهاب حاد، وارتشاح في وتر أكيلس في القدمين».

مسلسل «صوت وصورة»

وانتهت نجلاء بدر مؤخرا من تصوير مسلسل «صوت وصورة»، الذي تدور أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، تتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حنان مطاوع، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، رامي الطمباري، إيمان الشريف، هاجر عفيفي، ولاء الشريف، مروة عيد.