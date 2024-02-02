الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. «ادفعها من المنزل»

أعلنت شركة «وي» التابعة لوزارة الاتصالات طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وهو استعلام مجاني يستطيع المواطنين معرفتة كل 3 أشهر، مع موعد استحقاق دفع الفاتورة قبل انتهاء المدة المحددة من الشركة، ووقوع غرامة مالية على العميل صاحب الخط الأرضي والتي تزيد قيمتها كل شهر تأخير، وفى النهاية يتم قطع الخدمة عن الخط الأرضي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

تصدر شركة «وي» فاتورة الاستهلاك كل 3 أشهر، ويمكن تقسطيها ويهتم المواطنون بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، حتى لا تتراكم الفواتير عليهم، مع إتاحة الشركة المصرية للاتصالات عدة طرق لدفع الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي اتصالات

وفي إطار الخدمات المستمرة المقدمة من بوابة «الوطن» لجمهور المتابعين والقراء، نستعرض خلال التقرير التالي، طرق وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، وطرق دفعها «أون لاين» وفقا لما أعلنته الشركة المصرية للاتصالات على النحو التالي:

- الدخول عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات «وي» من هنــــــــا.

- الضغط على أيقونة خدمة الاستعلام عن الفاتورة من «وي» هنـــا.

- إدخال كود المنطقة.

- إدخال رقم الهاتف الأرضي.

- اضغط على الاستعلام عن قيمة الفاتورة.

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي «أون لاين»

كما أتاحت شركة «وي» المصرية للاتصالات، دفع فاتورة التليفون الأرضي كل شهر إلكترونيا، دون التوجه إلى مقر الشركة، وذلك من خلال المنافذ الآتية:

- فروع المصرية للاتصالات.

- فروع البريد المصري.

- خدمات فوري.

- ماكينات ATM بالبنك الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- خدمة فودافون كاش.

- خدمة أمان.

- خدمة ممكن.

- خدمة خدماتي.

- خدمة مصاري.

شروط دفع فاتورة التليفون الأرضي قبل الغرامة

حددت المصرية للاتصالات «وي» شروط دفع فاتورة التليفون الأرضي على النحو التالي:

- الدفع خلال شهر من تاريخ دفع فاتورة التليفون.

- لا توجد غرامة في حالة التأخير في دفع فاتورة التليفون قبل أو خلال التاريخ المحدد لها.

- في حالة التأخير عن سداد الفاتورة بعد شهرين أو ثلاثة أشهر من موعد دفعها بالتاريخ المحدد وستكون غرامة تأخر الدفع عن كل شهر 1.5% من قيمة الفاتورة بحد أدنى 10 جنيهات.

- في حالة تأخر العميل عن سداد الفاتورة خلال أربعة أشهر من التاريخ المعلن لسدادها، ستكون الغرامة عن كل شهر تأخير في الدفع 1.5 %، ويتم رفع الحرارة عن التليفون إلى أن يتم دفعها.

- في حالة تأخر العميل في سداد الفاتورة لمدة 7 أشهر من التاريخ يتم سحب خط التليفون.

- إذا كان هناك مشكلة بخصوص دفع الفاتورة، يسطيع العميل التوجه إلى قطاع العلاقات التجارية ومناقشة تقسيط الفاتورة مع المختصين.

كيفية تقديم شكاوى أعطال التليفون الأرضي

وفرت شركة المصرية للاتصالات، عدة طرق للابلاغ على أعطال التليفون الأرضي للعملاء، عن طريق التواصل مع خدمة الدعم الفني على رقم هاتف: 111 أو 01555000111 او 19777.

طرق أخرى لتقديم شكاوى أعطال التليفون الأرضي

يمكن أيضا للعملا تقديم شكاوى لوجود أعطال في التليفون الأرضي، من خلال الاتصال على رقم 155، نظرا لأنه الخط الساخن الخاص بالجهاز القومي للاتصالات.