«معلومات الوزراء» ينشر تقريرا عن الذكاء الاصطناعي والدعاية الانتخابية

أعاد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، نشر تحليل لصحيفة «نيويورك تايمز» تناول مراحل تطور استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال السياسة والدعاية الانتخابية، وكيفية تطويع تلك التقنيات لتكون لاعبًا مؤثرًا، سواء إن أُريد استخدامها لصالح حشد الرأي العام وكسب الأصوات، أو كأداة لهدم المنافسين.

الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق يدخلان ساحة الدعاية

- بأقل البيانات والمعلومات المدخلة إلي برامج الذكاء الاصطناعي، يمكن رسم "سيناريو" يتنبأ بمنهجية تفكير الأشخاص مستقبلاً، ومن ثم الخروج بصور، وربما فيديوهات مركبة تقول على الأشخاص ما لم يفعلوه.

- الصور والفيديوهات المزيفة، القريبة جدا من الحقيقية، تخدع الناخبين، لكنها قد تكون مخرجًا آمنا لتنصل الأفراد من التهم المنسوبة إليهم، فقط إن ألقوا باللوم على عنصر «الفبركة».

- انتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقوتها وانخفاض تكلفتها، ستجعلها لاعبا رئيسًا في العديد من الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

- شركة ميتا Meta، مالكة Instagram Facebook، ستطلب من الإعلانات السياسية الكشف عما إذا كانت تستخدم الذكاء الاصطناعي أم لا.

- لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية أيضًا تدرس إمكانية تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي في الإعلانات السياسية.