«الإفتاء» توضح حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات.. اعرف رأي الشرع

تعد المشاركة في الانتخابات والاستحقاقات الدستورية واجب وطني، وأمر في غاية الأهمية، ولكن قد لا يعلم البعض أنه أيضا واجب شرعي على المسلمين، وهو ما توضحه دار الإفتاء.

قالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، بشأن حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات، إن الإسلام حث المسلمين في كل زمان ومكان على التحلي بالصدق والأمانة والتخلي عن الكذب والخيانة، وأمر المسلم بأداء الأمانة بكل أنواعها وأشكالها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].

حكم الامتناع عن التصويت في الانتخابات

وتابعت دار الإفتاء، أنه لا شك أن الشورى هي الديمقراطية التي يجب أن يتربى عليها أبناء المجتمع ليكونوا أمناء صادقين، والشورى لازمة وواجبة بين أفراد الأمة لاختيار عناصر سلطتهم التشريعية، ويجب على من توافرت فيه الصلاحية لأداء هذه الأمانة أن يدلي بصوته الانتخابي ولا يتأخر عن القيام بهذا الواجب بصدق وأمانة ونزاهة وموضوعية.

الإفتاء توضح الحكم

وأكدت، أنه وعلى ذلك: فالممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثمٌ شرعًا، ومثله من يدفع صاحب الشهادة إلى مخالفة ضميره أو عدم الالتزام بالصدق الكامل في شهادته بأيِّ وسيلة من الوسائل، وكذلك من ينتحل اسمًا غير اسمه ويدلي بصوته بدل صاحب الاسم المنتحل يكون مرتكبًا لغشٍّ وتزويرٍ يعاقب عليه شرعًا.