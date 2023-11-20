رئيس وزراء فلسطين: إسرائيل تخطط لتهجيرنا.. وشعبنا سيبقى صامدا ولن يغادر الأرض

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، لافتا إلى أنّ إسرائيل اقتطعت 600 مليون شيكل من إيراداتنا الضريبية.

وأضاف أشتية، في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الأخبارية، أنّ إسرائيل تتجاهل المعاهدات الدولية كافة بارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنّ الشعب الفلسطيني سيظل صامدا وباقيا على أرضه.

ووجّه رئيس الوزراء الفلسطيني، الشكر إلى مصر على ما قدّمته من تسهيلات عبر المعبر ضمن ظروف استثنائية، مطالبًا بإيصال المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة وليس للجنوب فقط، معربا عن أمله في تفعيل قرارات القمة العربية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وشدد على أنّ الدفاع عن النفس هو ليس أن تحتل دولة أراضي دولة أخرى، مشددًا على أنّ هناك انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني، وهناك جرائم تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني من الأبرياء، وهناك حصار ولا ماء ولا طعام، وهناك محاولات للتهجير القسري لم تتوقف حتى اللحظة، وهناك أيضا من يعتقد أنّه قد ينتصر على دم الأطفال.