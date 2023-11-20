عضو «التحالف الوطني»: إطلاق قافلة مساعدات ضخمة إلى غزة الخميس المقبل

قال محمود فؤاد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنَّ القافلة الأولى لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة تضمنت 106 شاحنات ظلت منتظرة أمام معبر رفح 18 يومًا، ومكث المتطوعون في خيام، وبدخول أول 20 شاحنة التهبت مشاعر المتطوعين من السعادة بعد دخول الشاحنات وتفريغها ورجوعها بعد التفريغ.

التحالف الوطني شريك بملف المساعدات منذ اليوم الأول لحرب غزة

وأضاف «فؤاد» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج في برنامج «هذا الصباح» على شاشة «extra news»، أنَّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كان متواجدًا لملف المساعدات الإنسانية منذ اليوم الأول، ولا زال جهوده مستمرة، كاشفًا أنَّ عن الخميس المقبل سيشهد إطلاق رسمي لقافلة ضخمة من المساعدات.

200 شاحنة لقطاع غزة الأسبوع الماضي

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن الأسبوع الماضي شهد إرسال ما يقرب من 200 شاحنة لقطاع غزة عبر معبر رفح البري، لافتا إلى أنَّ 337 منها تابعة للتحالف الوطني، وبقية الشاحنات تابعة لجهات أخرى داخل الدولة المصرية، إضافة لعدد من المساعدات الخارجية.

80% إلى 85% من إجمالي المساعدات التي دخلت الأراضي الفلسطينية مصرية

وأعلن أنَّ مجموع المساعدات المصرية التي دخلت لقطاع غزة تمثل ما يقرب من 80% إلى 85% من إجمالي المساعدات التي دخلت الأراضي الفلسطينية، لافتًا إلى أنَّ المساعدات تضمنت مساعدات غذائية وطبية ومستلزمات ومياه وأغطية للشتاء وجميع المساعدات التي أبلغ بها الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر المصري.