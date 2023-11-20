استمرار مبادرة المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية في بورسعيد

واصلت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد، بتوجيه من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من خلال تواجد منافذ السيارات المتحركة التي أقامتها المحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة أمام دواوين عموم الأحياء ومدينة بورفؤاد.

منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة

وأعلنت محافظة بورسعيد، في بيان لها، أن الهدف من المنافذ المتحركة التيسير على المواطنين وفتح منافذ متعددة لاقتناء السلع بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، لبيع عدد من السلع الغذائية، وتضمنت الأرز وزيت الطعام لتلبي احتياجات المواطنين.

وأعلنت محافظة بورسعيد في بيان لها، أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة، ليكون سعر كيلو الأرز بـ21 جنيها، وسعر زجاجة الزيت كيلو بـ45 جنيها بالمنافذ المتحركة بكافة الأحياء.

إقبال المواطنين على المنافذ المتحركة

يذكر أن مبادرة المنافذ المتحركة التي تم إعلانها بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي قد لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين في أحياء المحافظة، بينها حي الضواحي تحت إشراف سمر الموافي رئيس الحي.

وتابعت رئيس الحي سير العمل في المنافذ المتحركة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بعدد من المناطق الواقعة داخل نطاق الحي، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء السلع المخفضة.

وأكدت رئيس الحي استمرار تواجد وتنقل منفذ السيارات المتحركة لبيع عدد من السلع الغذائية بمنطقة بنك الإسكان وشارع العبور، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأضافت رئيس الحي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لعرض سلعتي الأرز وزيت الطعام بأسعار مخفضة في منافذ البيع المتحركة ليكون سعر عبوة الأرز 10 كيلو بـ200 جنيه وسعر زجاجة الزيت كيلو بـ45 جنيها وسعر الأرز كيلو بـ21 جنيها، وسيتم عرض السلع بنفس الأسعار بالمنافذ المتحركة بكافة الأحياء للوصول للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.