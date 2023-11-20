«تنمية الريف المصري» تطهر البرابخ ومخرات السيول استعدادا لموسم الأمطار

أعلنت شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية الـ1.5 مليون فدان، أن فريق عمل متخصص تابع للشركة يقوم حاليا بالمرور ومراجعة جاهزية جميع البرابخ ومخرات السيول بمختلف أراضي الريف المصري الجديد، وكذلك أعمال الصيانة، والتأكد من كفاءة الطرق والمدقات الرئيسية والفرعية بأراضي المشروع خلال فصل الشتاء، لمواجهة العواصف الجوية والسيول والأمطار الرعدية التى يتعرض لها عدد من محافظات الجمهورية حالياً، وفى مقدمتها محافظة مطروح.

تكثيف أعمال الصيانة والتطهير لمخرات السيول

ووجه اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، برفع درجة الاستعداد القصوى لموسم السيول والأمطار، من خلال تكثيف أعمال الصيانة والتطهير المستمرين لمخرات السيول والبرابخ التي أقامتها الشركة على جانبي الطرق الرئيسية بمختلف مواقع المشروع، وذلك لضمان سلامة مرتادي الطرق من منتفعي المشروع القومي وكل المواطنين، وضمان أعلى كفاءة لجميع الطرق والمدقات التابعة لأراضي الريف المصري الجديد والمشروع القومي 1.5 مليون فدان.

رصد فوري ودقيق لأي تلفيات بالطرق والمدقات

ومن المقرر، أن تتواصل عمليات معاينة الشركة لكل المدقات والطرق الفرعية في جميع مناطق المشروع، من خلال فرق عمل تضم خبراء وفنيين من كل التخصصات والقطاعات المعنية، على أن تقوم بمباشرة عملها بصفة مستمرة ومتواصلة، من أجل الرصد الفورى والدقيق لأي تلفيات أو تغيرات قد تطرأ على الطرق والمدقات بأراضي المشروع نتيجة الأمطار والظروف الجوية، وذلك لخدمة جموع المنتفعين بأراضي الريف المصري الجديد، وتأمين مزاولتهم لأنشطتهم فى مختلف مواقع مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

كما تم الاستعداد الكامل لإستقبال أي بلاغات على الخط الساخن للشركة، تتعلق بأي مشكلات محتملة نتيجة التقلبات الجوية، مع العمل على سرعة اتخاذ اللازم وسرعة حلها.