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«الأرصاد»: استمرار التقلبات الجوية غدا.. وذروة الطقس السيئ تنتهي اليوم

كتب:

حسن سمير
09:58 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
طقس - أرشيفية

طقس - أرشيفية

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تطورات الطقس، مشيرة إلى أنه جرى بدء النصف الثاني من فصل الخريف الذي تكون معظم أجوائه شتوية.

ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على شاشة «المحور»، إن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفضات الجو العليا ومنخفض سطحي على البحر المتوسط، نتج عنه سقوط امطار متفاوتة الشدة، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

سرعة الرياح وصلت لـ 50 كم في الساعة

وتابع أن سرعة الرياح وصلت لـ 50 كم في الساعة، وكان هناك اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، بجانب انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار التقلبات الجوية ليوم غدًا ولكن سيكون أقل حدة.

وشددت على ضرورة تجنب الطرق المجاورة للمخرات، إذ من المتوقع أن تصل الأمطار في سيناء للسيول.

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بقلم حسن سمير