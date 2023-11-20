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عضو بـ«النواب»: السيسي يبذل جهدا واضحا في توحيد موقف الدول العربية تجاه فلسطين

كتب:

محمد أيمن سالم
12:04 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
النائب زكي عباس

النائب زكي عباس

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي يبذل جهدا واضحا في توحيد موقف الدول العربية تجاه الأزمة الفلسطينية، والوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين على النحو الذي يحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

تحقيق الأمن والسلام

وأضاف في تصريحات صحفية أن الرئيس السيسي يحمل على عاتقه هموم الأمة العربية، ويضع القضية الفلسطينية أولوية ضمن أجندة السياسة الخارجية للدولة المصرية من خلال تبني رؤية حل عادل وشامل بوقف إطلاق النار وحل الدولتين، للحفاظ على أرواح الأبرياء علاوة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.

وطالب بضرورة الضغط على المجتمع الدولي لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، ومحاكمة الكيان الصهيوني أمام المحكمة الدولية بانتهاك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

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بقلم محمد أيمن سالم