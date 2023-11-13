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محلل سياسي: مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مشروعة وفق القانون الدولي والتراث الإنساني

كتب:

منتصر سليمان
01:36 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الدكتور حسن أبو طالب، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ مقاومة الاحتلال الإسرائيلي مشروعة وفق القانون الدولي والتراث الإنساني، سواء كان اسمها حماس أو الجهاد أو الحركة الشعبية.

مرّ على العدوان على قطاع غزة أكثر من 37 يوما

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «حتى هذه اللحظة مرّ على العدوان على قطاع غزة أكثر من 37 يوما، وطيلة هذه الفترة لم يستطع تحقيق الهدف المعلن وهو القضاء على حركة حماس». 

تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات

وتابع: «الفصائل الفلسطينية استطاعت أن توجه خسائر كبيرة جدا للجانب الإسرائيلي، والحديث الآن عن تدمير عدد كبير من الآليات والدبابات، ما يعبر عن وجود خسائر بشرية كبيرة، ولكن الاحتلال لا يعلن عن هذه الخسائر».

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