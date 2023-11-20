توقعات بعودة الأمطار في الإسكندرية خلال ساعات.. آخر أيام نوة المكنسة

تتابع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وضع الأمطار في الإسكندرية على مدار الساعة، حيث توقفت الأمطار نسبيا مع الساعات الأولى من الصباح، ما سهل حركة المواطنين خلال الانتقال إلى الأعمال والمدارس، وعادت بنسب خفيفة في أوقات متقطعة، بينما من المتوقع عودة الأمطار مجددا خلال الساعات القليلة القادمة في آخر أيام نوة المكنسة الحالية.

وبحسب أحدث تقرير أصدرته غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، فإن وضع الأمطار في الإسكندرية شهد توقفها نهائيا ظهر اليوم، بينما المؤشرات تشير إلى عودتها خلال ساعات نظرا لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة.

طوارئ للتعامل مع وضع الأمطار في الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه يتم العمل وفقاً لحالة الطوارئ، حيث تم نتشر السيارات والبدلات مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.

رقم الطوارئ للتعامل مع الأمطار في الإسكندرية

وأكد استمرار أعمال التطهير للمطابق والشنايش وتفريغ بيارات محطات الرفع و توقف الإجازات وبدل الراحات، مشيرا إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وبلغت درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 23 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية، ما يعني أنه طقس بارد.