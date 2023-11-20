عاجل.. الأهلي يستقر على رحيل 6 لاعبين في يناير

انضمت أسماء 6 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قائمة الراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، يناير 2024.

وعلم «الوطن سبورت» أن هناك 6 لاعبين في صفوف الأهلي اقتربوا من الرحيل عن صفوف الفريق، وأن هناك جلسة عاصفة خلال الأيام المقبلة ستجمع بين مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ولجنة تخطيط الكرة لحسم ملف الراحلين عن الأهلي في يناير بشكل نهائي.

وانضم إلى قائمة الراحلين عن الأهلي في يناير كلا من «خالد عبد الفتاح، وصلاح محسن، وكريم نيدفيد، وحمزة علاء، ومحمد الضاوي كريستو، ومحمود متولي».

وتتفق لجنة التخطيط مع قرار كولر على بيع خالد عبدالفتاح في يناير إلى صفوف فيوتشر مقابل ضم عمر كمال عبد الواحد في صفقة تبادلية.

ويرفض مارسيل كولر رحيل كريم نيدفيد لحاجته إلى خدمات اللاعب وطلب تأجيل حسم مصير اللاعب حتى يتم اختباره في الفترة المقبلة، على النقيض طلب كولر رحيل صلاح محسن بينما تخشى إدارة القلعة الحمراء من التفريط في خدمات اللاعب خوفًا من انتقاله للزمالك خاصة أنه يرفض الخروج معارًا وطلب الرحيل بشكل نهائي حال اتخاذ قرار نهائي بخروجه في يناير.

فيما طلب الثنائي محمد الضاوي كريستو، وحمزة علاء، الرحيل في شهر يناير نظرًا لرغبتهم في الحصول فرصة المشاركة لخروجهم من حسابات كولر بشكل نهائي.

وأخيرًا، ناقش كولر مع لجنة تخطيط الكرة إمكانية رحيل محمود متولي في يناير نظرًا لرغبته في التعاقد مع مدافع جديد، الأمر الذي تحفظت عليه اللجنة.