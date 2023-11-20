ماذا يعني ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي؟.. دلائل مُهمة

أجاب الدكتور أشرف الشرقاوي، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة المنصورة، على التساؤل الخاص بـ«ماذا يعني ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي؟»، موضحا أنّ عدد القتلى المُعلن من الجانب الإسرائيلي يختلف تماما عما هو موجود على أرض الواقع، وأنّ العدد على أرض الواقع أكثر مما هو مُعلن.

عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقدّم أستاذ الدراسات الإسرائيلية شرحا تفصيليلا لعدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «المُعلن هو مقتل 325 في حرب قوات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين، لكن الواقع يقول إنّ العديد يتجاوز 1500 جندي»، موضحا أنّ المقاومة الفلسطينية دمّرت 250 دبابة إسرائيلية وكل دبابة بها طاقم يتراوح عدده من 5 إلى 7 جنود.

ولم يقتصر الأمر على استهداف الدبابات الإسرائيلية، فبحسب ما رواه الدكتور أشرف الشرقاوي لـ«الوطن»، دمرّت المقاومة الفلسطينية نحو 5 ناقلات جنود تضم الواحدة 50 جنديا، وهنا العدد المُعلن من الجانب الإسرائيلي غير الموجود على أرض الواقع.

وفسّر أستاذ الدراسات الإسرائيلية، عدم إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي عن العدد الواقعي لقتلى جنودها، قائلا: «إسرائيل تخشي خفض الروح المعنوية لجنودها وتخشى من الغضب الشعب والمظاهرات في الداخل التي تطالب بوقف القتال في قطاع غزة والضفة الغربية».

ارتفاع عدد القتلى له دليل مهم، وفق وصف الدكتور أشرف الشرقاوي، يتمثل في التأثير الشديد والفعال للمقاومة الفلسطينية على الأرض، ودليل ذلك أنّ إسرائيل منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي لم تتمكن من التمركز على الأرض: «المقاومة الفلسطينية فعالة وتمتلك تقنية الدفاع المتحرك، وهي تعني أنّ أي دبابة تسير على الأرض يمكنهم إصابتها».