«انتهى زمن التطفل».. كيف يحمي الذكاء الاصطناعي مستخدمي «السوشيال ميديا»؟

لا صوت يعلو فوق صوت الذكاء الاصطناعي، برمجياته اقتحمت كل المجالات الحياتية، تهدد بعض الوظائف تارة، وتمنع المتطفلين من إرسال صداقات عشوائية لك عبر مواقع التواصل الاجتماعي تارة أخرى، وتدخل في عالم الموضة فتحدث طفرة يمكن لمصممي الأزياء الاستعانة بها في إنتاج تصميمات تناسب كل الأذواق على مستوى العالم.

الذكاء الاصطناعي ومستخدمو السوشيال ميديا

مؤخرا أعلن الخبراء في إحدى الشبكات الروسية المتخصصة في مواقع التواصل الاجتماعي، عن تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي، تساعد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على التخلص من إرسال طلبات الصداقة العشوائية، وبذلك تمنع المتطفلين من الوصول إلى حساباتهم، وفق ما نشرته شبكة «روسيا اليوم»: «تمكنا من تطوير برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على حماية المستخدمين أيضا من الاتصالات غير المرغوب فيها».

تحليل البيانات بشكل سريع جدا، هو ما تقوم به برمجيات الذكاء الاصطناعي، حيث تحدد الحسابات التي ترسل طلبات صداقة ورسائل عشوائية إلى المستخدمين عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وإضافتها إلى «القائمة السوداء»، أو حظرها، وهو ما نجح وفق الخبراء الروسيين: «قل عدد المستخدمين بنسبة 25% تقريبا». المهندس محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، أكد لـ«الوطن»، أنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل سلوك المستخدم عن طريق جمع وتحليل البيانات المتعلقة بسلوكه، ويتم استخدام تقنيات مثل تحليل البيانات، وتعلم الآلة، وتحليل اللغة الطبيعية، وتحليل الصوت والصورة لاستخلاص معلومات حول سلوك المستخدمين، حيث يتم تدريب الذكاء الاصطناعي على البيانات المتاحة له، ومن ثم يمكنه التنبؤ بسلوك المستخدم المستقبلي وتحسين تجربته.

الذكاء الاصطناعي وسلوك مستخدمي السوشيال ميديا

يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل سلوك المستخدم من خلال عدة طرق وتقنيات، وفق «الحارثي»، من بينها، تحليل البيانات المتعلقة بسلوك المستخدم، مثل سجلات التصفح على الإنترنت، وسجلات استخدام التطبيقات، والتفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال تحليل هذه البيانات، يمكن للذكاء الاصطناعي اكتشاف أنماط واتجاهات في سلوك المستخدم وتحليلها.

تعلم الآلة، واحدة من برمجيات الذكاء الاصطناعي التي يمكن استغلالها لتحليل سلوك المستخدم والتنبؤ بسلوك المستخدم المستقبلي بناءً على الأنماط التي تم استخلاصها من البيانات التدريبية، وهو ما يمكن معه حظر الرسائل وطلبات الصداقة العشوائية، فضلا عن استخدام تقنيات مثل التعرف على الصوت والتعرف على الصورة لتحليل سلوك المستخدم وتوفير توصيات شخصية لمنع تلك الرسائل والطلبات: «يقدر يمنع المتطفلين لمن يرسلون صداقات عشوائية، عن طريق تطبيق ريفيرس فون لوك أب».