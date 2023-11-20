«تموين المنيا»: ضبط 105 مخالفات خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية التموين بالمنيا حررت 105 مخالفات متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب ضبط الأسعار في المحال التجارية والهايبر ماركت تنفيذا للمبادرة الرئاسية «تخفيض الأسعار»، وإلزام التجار بالأسعار المخفضة لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

تكثيف الحملات لرصد المخالفات

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط مخالفات تموينية متنوعة

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط 105 مخالفات تموينية، منها 60 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين «إنتاج خبز ناقص الوزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان - اختراق ماكينة مخابز»، و45 مخالفة في مجال متابعة الأسواق، بينها «عدم الإعلان عن الأسعار - بيع بأزيد من السعر المقرر - عدم وجود شهادة صحية - سلع منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر - ذبح خارج المجازر»، بالإضافة إلى مصادرة 970 كيلو أرز و310 كيلو سكر بدون فواتير، و200 جوال دقيق ناقص الوزن، ولحوم مذبوحة خارج المجازر وسلع منتهية الصلاحية.